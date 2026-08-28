Пою тебе, мой край родной!

День малой родины отметили в селе Дурово. Начальник местного территориального отдела Любовь Жданова от всей души, тепло и сердечно поздравила односельчан с праздником, поблагодарив при этом людей за бескорыстную помощь в отправке гуманитарной помощи в зону СВО, заливку блиндажных свечей и плетение маскировочных сетей.

Творческим подарком для собравшихся стало выступление женского вокального коллектива «Дуровские девчата». В его исполнении звучали песни о деревне, о родных просторах.

После концерта прошло чаепитие, участниками которого стали и самодеятельные артисты, и зрители.

В деревне Заря Мазейского теротдела также отметили День малой родины. По сложившейся традиции на празднике чествовали людей труда, которые вносят весомый вклад в развитие родного края. Те, кому вручили награды, представляют сельское хозяйство, потребительскую кооперацию, местное отделение почты, здравоохранение.

Также отметили людей с активной жизненной позицией, кто безвозмездно помогает в благоустройстве и содержании в порядке подведомственных территорий. Благодарственные письма вручили руководителям сельхозпредприятий.

Жителей и гостей праздника угощали в палатках различными блюдами и напитками, средства на приобретение которых выделили спонсоры. Всех, кто пришел в этот день на сельский праздник, ожидала насыщенная концертная программа, после которой торжества продолжились дискотекой.