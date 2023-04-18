Областной конкурс академических хоров и ансамблей «Поющая провинция» состоится 19 апреля в Липецке. В творческом смотре примут участие около 30 любительских, учебных, профессиональных академических хоров и вокальных ансамблей учреждений культуры и образования из Липецка, Ельца и 12 районов Липецкой области. «Такие творческие форумы необходимы для поддержки, развития и сохранения культурного наследия, популяризации хорового музыкального искусства», – считает губернатор региона Игорь Артамонов.

Утренняя программа конкурсных выступлений состоит из двух разнохарактерных произведений и обязательно включает исполнение произведения a capella. Жюри оценивает вокально-техническое мастерство и творческую составляющую: точность и чистоту звучания, выразительность, общее сценическое впечатление. Участие детских коллективов в конкурсе обеспечивает преемственность традиций вокального хорового искусства, способствует популяризации лучших образцов отечественной хоровой музыки, духовному и нравственному воспитанию молодого поколения, повышению исполнительского мастерства, сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области.

В 15:00 лучшие коллективы-участники областного конкурса академических хоров и ансамблей «Поющая провинция» встретятся на гала-концерте и церемонии награждения. Зрителей ждет своеобразное путешествие по музыкальным эпохам, стилям и жанрам. Прозвучат лучшие образцы старинной духовной музыки, классические произведения русских и зарубежных композиторов, русские народные песни в обработке А. Варламова, В. Калистратова, М. Иорданского, песни народов мира, современные произведения хоровой музыки.

Учредитель конкурса – управление культуры и туризма Липецкой области, организатор – Областной центр культуры, народного творчества и кино. Вход свободный.