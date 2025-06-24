Поют и сердцем, и душой

Небольшой вокальный коллектив действует при Доме культуры села Дурово. В его составе — представительницы прекрасной половины человечества. Название ансамблю выбрали самое говорящее: «Дуровские девчата».

Руководит самодеятельным сообществом Валентина Власова, ныне пенсионерка, а до этого немало лет работавшая худруком местного очага культуры. Встреча с певуньями пришлась на момент их подготовки к очередной репетиции. Все в красивых однотонных платьях, на головах — небольшие цветочные венки.

— Красиво, откуда наряды? — интересуюсь я.

— Маркетплейсы выручают, — с улыбкой отвечает одна из «девчат», — как-то собрались на досуге, обсудили модели и выбрали самое, на наш взгляд, лучшее.

Отстроены микрофоны и звукоусилительная аппаратура. Но визит корреспондента немного отложил спевку. Хотелось просто побеседовать с селянками о жизни, без казенных вопросов и подводок к желаемым ответам.

— Коллективное пение, — рассуждает В. Власова, — существует в России издавна, оно присуще человеку, как часть жизни. Люди пели за работой, когда сеяли и убирали урожай, шили и вязали, пели за столом, в моменты отдыха и в праздник, во время богослужения и в походе. Хорошая песня объединяет людей. И нас в том числе.

В состав ансамбля «Дуровские девчата» входят: Маргарита Комарова, Людмила Искандарова, Ольга Цынгина, Галина Левчук, Елена Пономарева, Наталия Долгошеева, Татьяна Василькова и Валентина Власова. Несколько раз в неделю, отложив все домашние дела, спешат участницы ансамбля на репетицию. Они всегда на подъёме, с искорками радости в глазах, ведь не зря народная мудрость гласит: «В песнях живёт душа русского народа».

Репертуар коллектива богат и разнообразен. «Дуровские девчата» с большим удовольствием исполняют как русские народные, так и современные песни, песни советских композиторов и военных лет. Нет ни одного мероприятия в селе, где бы ни звучали их звонкие голоса: «Проводы зимы», День Победы, День народного единства и многие другие. Практически готова концертная программа ко Дню семьи, любви и верности.

— Сейчас музыкальная индустрия шагнула далеко вперед, — сообщила М. Комарова, — благодаря этому многие песни звучат по-иному: в современных обработках, аранжировках, кавер-версиях. Поэтому их с удовольствием слушают и поют люди самых разных возрастов.

В основном женский коллектив выступает в родном селе, иногда выезжает за его пределы. Очередной фестиваль «Поет гармонь над Битюгом», прошедший недавно в окрестностях Талицкого Чамлыка, также не обошелся без «Дуровских девчат». Песни «Метелица», «Бабы деревенские» и «Серьезный разговор» понравились зрителям. Домой певуньи привезли диплом.

Глава Дуровского сельсовета Любовь Жданова, помимо основных хозяйственных дел, уделяет большое внимание сельской культуре. Поэтапный ремонт сельского ДК — яркое тому подтверждение.

Дуровцы любят номера «Девчат», с удовольствием приходят на их концерты и праздники. Знаете, в чем слагаемые успеха этого коллектива из сельской глубинки?

По единодушному мнению моих собеседниц, самое главное — относиться с душой к любимому делу, уметь заинтересовать зрителей, вовлечь в творческий процесс, чтобы им хотелось приходить в Дом культуры вновь и вновь.

Глядя в их благодарные глаза, понимать, что все не напрасно.

— Фото сделаем? — обращаюсь с предложением к самодеятельным артисткам.

— Давайте на улице, — соглашаются они.

Фотоаппарат готов, локация выбрана. Объект съемки — перед тобой. И вдруг сначала тихо, потом громче, без музыкального сопровождения полилась над селом душевная песня. Это запели «Дуровские девчата»…

На прощание В. Власова от лица всех участниц ансамбля произнесла короткое напутствие:

— Любите песню так, как любим ее мы. Живите, будьте добрее друг к другу, радуйтесь каждому новому дню!