По информации, поступившей в управление по делам ГО и ЧС Липецка, с 7 по 13 февраля в областном центре произошло 6 пожаров – вдвое меньше, чем на предыдущей неделе. Однако не обошлось без трагедии. В минувший понедельник загорелась квартира в доме на улице Советской. С обширными ожогами и отравлением угарным газом в больницу был госпитализирован её 53-летний хозяин, который затем скончался в больнице.

Ещё одна квартира пострадала от огня на улице Титова. Кроме того, горели гараж на улице Вильямса, сарай на Урицкого, водная станция на Краснозаводской.

К сожалению, поводов для вызова пожарных было значительно больше. Шесть раз они выезжали по сигналам о задымлении по причине короткого замыкания, восемь раз – по поводу подгорания пищи. Причём, почти в половине случаев готовкой горе-кулинары занимались за полночь. Об этом свидетельствуют записи поступивших от встревоженных запахом гари соседей сообщений – 00:22, 00:35 и даже 01:30. Судя по всему, в ожидании позднего ужина хозяева попросту засыпали.

Между тем, казалось бы, маленькие бытовые происшествия далеко не всегда безобидны. Порой, они заканчиваются возгоранием, нередко отравлением едким дымом.

Как показывает практика, чаще всего подобные истории случаются с людьми, злоупотребляющими спиртными напитками, а также с одиноко проживающими пенсионерами.

Забывчивым горожанам спасатели напоминают основные правила пожарной безопасности при приготовлении пищи: