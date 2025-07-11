Поздравили семью сотрудника

В Добринском районном отделе внутренних дел чествовали многодетную семью Алексея и Алины Мазиных в рамках онлайн-акции МВД России «Это семья».

Глава семьи несет службу в звании сержанта полиции в должности полицейского (водителя) группы по обеспечению мер безопасности и антитеррористической защищенности объектов органов внутренних дел ОМВД России по Добринскому району. Семья Мазиных многодетная. У Алексея Александровича и его супруги Алины трое детей: сыновья Александр и Кирилл, дочка Анастасия. Несмотря на сложную и ответственную работу, Алексей Мазин считает, что семья дает ему силы преодолевать трудности, является его самым надежным тылом и источником простого человеческого счастья.

В этот день супругов Мазиных с Днем семьи, любви и верности поздравил врио начальника ОМВД, подполковник полиции С.Е. Быков. Спартак Евгеньевич вручил Алине букет цветов, а детям — игрушки, выразив пожелание, что сыновья Мазиных Александр и Кирилл пойдут по стопам отца и в будущем станут сотрудниками полиции.

“В Липецкой области мы создаём условия для семейного благополучия: строим детские сады и школы, развиваем инфраструктуру. В нашем регионе для семей с детьми действует почти 40 мер поддержки. Семьям, воспитывающим восемь и более детей, предоставляется 1,5 млн рублей на приобретение автомобиля. С начала 2025 года для молодых семей мы ввели новую выплату – 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующих детей. Эту помощь получили уже больше 200 семей. Также есть областной материнский капитал”, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.