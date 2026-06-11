Поздравили сотрудников дома-интерната

Восьмого июня свой профессиональный праздник отмечали люди самой доброй из профессий — социальные работники. Присоединились к нему и сотрудники Верхнематренского дома-интерната. Свой жилой корпус они называют маленьким городком, включающим в себя разные подразделения: социально-медицинское, социально-реабилитационное и несколько отделений — бытового и технического обслуживания, организации питания и административное. В доме-интернате ежедневную помощь людям оказывают 40 квалифицированных сотрудников различных специальностей.

По традиции торжественное мероприятие прошло в местном Доме культуры. Со словами поздравления выступили начальник отдела организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов Василий Владимирович Волков, директор ОБУ ДСО «Барская гора» Иван Викторович Рыжков и директор филиала «Матренская светлица» Людмила Алексеевна Чернышова. Они поблагодарили работников за их самоотверженный и нелегкий труд и пожелали дому-интернату оставаться таким же замечательным, уютным и тёплым местом, а всем сотрудникам и постояльцам — здоровья, творческой энергии, успехов, счастья, мира и благополучия!

За добросовестный труд в системе социальной защиты населения многим сотрудникам были вручены почетные грамоты, благодарственные письма и цветы. Большим подарком для всех присутствовавших стало выступление творческого коллектива Дома культуры села Верхняя Мосоловка Усманского муниципального округа. Артисты со сцены преподнесли всем море положительных эмоций, заряд бодрости и хорошего настроения, оставили в сердцах зрителей восторг на долгое время. Сотрудники дома-интерната выражают слова благодарности этому коллективу, который уже не первый год радует их своим прекрасным выступлением и даёт новые силы в таком непростом, но нужном людям труде.

Ирина КИСИЕВА.

Фото из архива дома-интерната.