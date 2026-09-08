Поздравление правительства Липецкой области с Днём финансиста

Правительство Липецкой области и региональный парламент поздравили работников и ветеранов финансовой системы с профессиональным праздником – Днём финансиста.

«Вы обеспечиваете стабильность и устойчивость экономики региона, – говорится в поздравлении. – Благодаря вашему профессионализму, ответственности и скрупулёзному подходу формируется и исполняется бюджет области, реализуются социальные программы, развиваются предприятия и поддерживаются отрасли, от которых зависит качество жизни липчан.

Ваш труд получает высокую оценку на федеральном уровне. По итогам 2025 года Липецкая область отнесена к группе регионов с высоким уровнем долговой устойчивости. По итогам первого полугодия этого года мы признаны абсолютным лидером среди регионов по ключевым показателям закупочной деятельности. А наши практики финансовой грамотности ежегодно включаются в каталог лучших региональных практик Минфина России и Банка России.

Спасибо за ваш ежедневный труд, за преданность делу и за вклад в развитие Липецкой области. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов и уверенности в завтрашнем дне».