Поздравления для кооператоров

В первую субботу июля свой профессиональный праздник отмечают представители сферы кооперации. В этом году он выпал на 5 июля. А днем ранее в администрацию Добринского района для награждения пригласили лучших кооператоров муниципалитета.

На сегодняшний день в Добринском районе кооперативное движение представляют 36 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе 17 кредитных, 4 перерабатывающих и 15 снабженческо-сбытовых.

В самом начале торжественной церемонии награждения заместитель главы администрации Добринского района Галина Демидова подчеркнула, что потребительская кооперация была и остается одним из основных партнеров органов местного самоуправления в решении социальных проблем.

— Кооперативы, — сказала Галина Михайловна, — вносят значительный вклад в развитие экономики района по производству, переработке сельскохозяйственной продукции, оказанию финансовых услуг населению. Одной из крупных форм кооперативной деятельности района является потребительская кооперация, которая осуществляет торгово-закупочную деятельность в сельской местности, особенно в отдаленных и труднодоступных населённых пунктах. Я поздравляю всех вас с Международным днем кооперации, желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и всех благ.

Почетными грамотами администрации Добринского района были отмечены председатель сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «Селянин», «Согласие» и СКПК 2-го уровня «Альянс» Ольга Лесных, исполнительный директор СКПК 2-го уровня «Альянс» Валентина Денисова, член сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского кооператива «Русь» Маргарита Брыкина, тракторист-машинист сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива «Велес» Сергей Оводков, технолог сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Добринское молоко» Ольга Цуканова.

Благодарственные письма администрации муниципалитета вручили специалистам 1-го разряда администраций Березнеговатского и Мазейского сельских поселений Валентине Востриковой и Татьяне Лариной соответственно, а также технологу сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива «Идеал» Татьяне Литвиновой.

И по устоявшейся традиции для виновников торжества был подготовлен небольшой праздничный концерт.

«Кооператоры обеспечивают односельчан товарами первой необходимости, закупают у них излишки сельхозпродукции. Помогают жителям сел развиваться, обеспечивают социальную стабильность в обществе», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.