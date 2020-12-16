Поздравления к вековому юбилею от Президента России получили ветераны из Липецкой области

Знаменательные даты – 100-летние юбилеи – отметили на прошедшей неделе две жительницы Липецкой области. Как сообщили в управлении социальной защиты, что обе они, ветераны Великой Отечественной войны, в мирное время связали свою жизнь с одной из самых благородных профессий учителя.

Участница Великой Отечественной войны Клавдия Никаноровна Мамзина родилась 10 декабря 1920 года в Белгородской области. Начало войны она встретила в Воронеже, работала в полевом госпитале, который располагался в здании местной 60-й школы, с санитарным поездом вывозила раненых в тыл. Сдавала кровь для красноармейцев, была одновременно и за медсестру, и за политработника.

Дальнейшая судьба Клавдии Никаноровны была связана с липецким краем. В 1943 году она переехала в Липецк, принимала участие в строительстве тракторного завода, после чего стала секретарем комитета ВЛКСМ на этом предприятии. В Липецке вышла замуж, родила и воспитала четверых детей. В 1959 году Клавдия Никаноровна Мамзина окончила Липецкий государственный педагогический институт и долгие годы работала учителем русского языка и литературы. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, имеет звание Заслуженного учителя РФ.

12 декабря 2020 года свой 100-летий юбилей отметила Зоя Ивановна Зобова из Задонска. Вдова участника Великой Отечественной войны, труженица тыла, она долгие годы работала учителем русского языка и литературы. Зоя Ивановна за многолетний труд была удостоена звания ветерана педагогического труда. С 1998 года Зоя Ивановна находится на соцобслуживании в центре социальной защиты населения по Задонскому району.

Ветераны Великой Отечественной войны в честь 100-летнего юбилея получили персональное поздравление Президента России Владимира Путина, а также подарок и цветы от главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. «Забота о социальном и духовном благополучии пожилых жителей региона всегда была и остается первоочередной задачей региональной власти, – подчеркивает Игорь Артамонов. – Наше глубокое уважение и благодарность – в повседневной помощи и поддержке людям старшего поколения, ветеранам войны. Мы должны сделать их жизнь легче, принести радость и добро в каждый новый мирный день».