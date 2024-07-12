Читайте нас в

В прошедшую субботу кооператоры России отмечали свой профессиональный праздник. Лучших представителей сельскохозяйственной, потребительской, сбытовой и кредитной кооперации муниципалитета встречали в большом зале администрации Добринского района. Приглашенных приветствовала заместитель главы администрации Галина Демидова.

— В нашем районе зарегистрировано 44 предприятия потребительской кооперации: 19 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 19 кредитных и 6 предприятий Добринского райпо, — подчеркнула Галина Михайловна. — Вы вносите значительный вклад в экономику, производя и перерабатывая сельскохозяйственную продукцию, оказывая финансовые услуги населению, обеспечивая товарами первой необходимости население района.

Большая группа кооператоров получила награды различного достоинства. Благодарность Липецкого областного Совета депутатов и ценный подарок вручили главному бухгалтеру ООО «Демшинский кооператор» Вере Заниной, работающей в сфере потребительской кооперации более 30 лет.

Почетными грамотами администрации Добринского района отметили бухгалтера МАУ «Богородицкий ФОК» администрации сельского поселения Богородицкий сельсовет Анну Власенко, которая на протяжении 5 лет ведет сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Финансист», бухгалтера СКПК «Спутник» сельского поселения Тихвинский сельсовет Татьяну Гудакову, бухгалтера сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива «Идеал» Надежду Малыхину, председателя сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива «Велес» Андрея Злобина, сыровара сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Добринское молоко» Андрея Смирнова, механика ООО «Добринский кооператор» Александра Нестерова, грузчика ООО «Добринский кооператор» Сергея Крутских, грузчика ООО «Талицкий кооператор» Романа Родионова, технолога ООО «Добринский общепит» Марину Малыхину, заведующую магазином «Культтовары» п. Добринка ООО «Поселковый кооператор» Наталию Малыхину, оператора ЭВМ ООО «Добринский кооператор» Ларису Малыхину, кладовщика-реализатора ООО «Добринский хлебозавод» Людмилу Батурову.

И, конечно же, торжественный прием не обошелся без музыкальных поздравлений от работников культуры.