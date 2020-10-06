Пожар в цеху елецкого химпредприятия. Следственный комитет возбудил уголовное дело

Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту возгорания в одном из цехов АО «Энергия», в результате которого пострадала сотрудница предприятия. О происшествии мы писали ранее.

По данным следствия, днем 5 октября на производственной площадке акционерного общества «Энергия», специализирующегося на сборке элементов питания с применением пиротехнических элементов, произошло возгорание, в ходе которого пострадала электродчик.

59-летняя женщина получила ожоги кистей рук и лица, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время женщине оказывается необходимая медицинская помощь.

В ходе расследования уголовного дела с участием следователей и криминалистов регионального СКР проведен осмотр места происшествия, изъята необходимая для объективного расследования техническая документация. Устанавливаются должностные лица, ответственные за безопасность сотрудников на производстве, допрашиваются свидетели, а также руководство предприятия. Назначен ряд судебных экспертиз для определения степени тяжести причиненного сотруднице вреда, а также для установления причины возгорания.

Расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба) продолжается.