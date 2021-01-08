8 января, в 11.05, на пульт связи отдельного пожарно-спасательного поста № 20 с. Троекурово Чаплыгинского района поступило сообщение о возгорании в Никольской церкови с. Урусово.

Помимо подразделения ОПСП №20, в тушении пожара были задействованы ОПСП №34 с. Буховое, 33 ПЧ ФПС по Липецкой области, пожарная часть №28 ГКУ Рязанской области.

На момент прибытия подразделений было установлено, что горит внутренняя отделка и потолочное перекрытие на площади 100 кв. м. Загорание локализовано. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщили в УГПСС по Липецкой области.