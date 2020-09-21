Пожарные Добринского района отметили праздник своей небесной покровительницы

17 сентября в часовне с. Средняя Матренка состоялся молебен в честь празднование иконы «Неопалимая Купина». Она считается покровительницей пожарных и спасателей – всех тех, кто защищает нас от пожаров, стихий и других бедствий.

Возглавил молебен настоятель Михайло-Архангельского храма отец Михаил (Пуриче). На молебен собрались спасатели четырех пожарных постов Добринского района: Березнеговатского, Петровского, Хворостянского и Среднематренского. Каждый из присутствующих получил с благословением Патриарха икону святителя Тихона, Задонского чудотворца.

«Церковное предание гласит, что по молитве к Богородице останавливался пожар, наводнения и другие природные бедствия и защищает тех, чья работа связана с опасностью для жизни» и благословил напутствием «И пусть Матерь Божия укроет Вас надежным щитом, спасая от бед и опасностей, и направит на путь праведной жизни», – сказал отец Михаил.

Уезжая, пожарные сделали памятные фото у часовни и у ОПСП № 6 с. Средняя Матренка.