С начала пожароопасного сезона, который был объявлен в Липецкой области с 12 апреля, сотрудники ОСАУ «Лесопожарный центр» совершили 38 выездов на объекты возгорания, сообщает управление лесного хозяйства. В основном, вызовы поступали по поводу воспламенения сухой травы на территориях, смежных с землями лесного фонда — тушение огня и устройство минерализованных полос осуществлялось для предотвращения возгорания леса. Пять раз пожарные тушили горящий мусор на сопредельных с землями лесничеств территориях. Техника и оборудование для пожаротушения закупается благодаря национальному проекту «Экология».

«Обновление материально-технической базы лесных хозяйств региона положительно сказывается на пожарной безопасности, способствует сохранению и воспроизводству лесов. За несколько лет мы проделали большую работу в этом направлении, и видим, что результат есть – возгорания почти не фиксируются, площадь зелёных насаждений стабильно растёт», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Однако тушением ландшафтных пожаров работа лесных пожарных не ограничивается. Ночью 6 мая тушили магазин в посёлке Дачный, а вечером того же дня потушили горящий автомобиль на трассе Липецк – Тамбов в районе села Ярлуково. 12 – 13 июня выезжали для оказания помощи при тушении пожара на территории Воронежского заповедника. 22 июня участвовали в ликвидации возгорания жилых домов в Ямани Грязинского района, 17 июля тушили надворные постройки в селе Сошки Грязинского района, 28 июля ликвидировали возгорание дачного домика в районе села Верхнее Казачье Задонского района.

Лесные пожарные действуют в тесном взаимодействии с силами МЧС. В апреле сотрудники «Лесопожарного центра» приняли участие в совместных командно-штабных учениях и регулярно участвуют в совместных выездах. Последние пожары на землях лесного фонда в Липецкой области зафиксированы в 2014 году. В 2022 году количество выездов лесных пожарных сократилось – за аналогичный период прошлого года выезжали 89 раз.

По мнению директора «Лесопожарного центра» Алексея Гапонова, главным фактором снижения является профилактика лесных пожаров в Липецкой области: усовершенствование системы видеомониторинга «Лесохранитель», регулярное патрулирование мест отдыха липчан, а также увеличение штрафов за нарушение правил противопожарной безопасности в лесах — в июне 2022 года они выросли минимум в десять раз. В условиях особого противопожарного режима, который действует в Липецкой области до 31 августа, нарушение противопожарной безопасности влечет административный штраф на граждан в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на должностных лиц — от шестидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей, на юридических лиц — от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.