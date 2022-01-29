Читайте нас в

Днем 28 января в деревне Воскресеновка Добринского района загорелась животноводческая ферма площадью 1400 квадратных метров. Об этом сообщает «Вести Липецк» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Липецкой области.

С огнем боролись четыре пожарных расчета. Спасли четыре свиньи и 30 коров.

В результате сгорело бытовое помещение площадью 20 квадратных метров, повреждена крыша фермы на площади в 100 квадратных метров. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.