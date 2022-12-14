9 декабря заполыхал дом в Добринке, на улице Ленинской. Сообщение об этом поступило брандмейстерам в 14.54. На место пожара сразу выехали 2 подразделения ПСЧ-18 районного центра и их коллеги из пожарной части №2 п. Петровский. К месту вызова были также стянуты и другие оперативные службы: бригада РЭС, скорой помощи и газовой службы.

На момент прибытия первого пожарного расчета горела веранда и кухня на площади 18 квадратных метров. Огнем была повреждена внутренняя отделка и чердачное помещение дома.

Пожарные локализовали огонь в 15.04, а открытое горение было ликвидировано спустя еще 7 минут. Полностью справиться с последствиями пожара удалось только в 17.50.

В результате пожара сгорела кровля на площади 10 квадратных метров и частично внутренняя отделка дома. Обошлось без пострадавших. Причины возникновения пожара сейчас выясняются.