С начала года в Добринском районе пожарными подразделениями было осуществлено 118 выездов, произошло 12 возгораний домов, в результате которых 2 человека погибли. Об этом и не только говорили работники районной ЕДДС и пожарно-спасательной части №18 с учащимися добринского лицея и второй школы.

До начала пожароопасного периода – совсем немного. Лишь на первый взгляд дымящиеся кучи весеннего мусора, костры в лесополосах, заполненных прошлогодней листвой абсолютно безопасны. Насидевшись в холодное время года дома, с первыми теплыми деньками ребятня начала активно осваивать улицу.

Одной из самых распространенных причин возникновения пожаров является как раз-таки детская шалость, их неумелое обращение с огнем и огнеопасными предметами. На вопрос, почему это происходит, ответ прост: недостаточное обучение детей элементарным правилам пожарной безопасности. Именно поэтому работники районной дежурно-диспетчерской службы в тесном взаимодействии с огнеборцами в эти дни наносят визиты в образовательные учреждения муниципалитета.

– Во время общения мы стараемся доходчиво рассказать мальчишкам и девчонкам про основные правила обращения с огнем, – сообщил заместитель начальника по мониторингу и прогнозированию ЕДДС Алексей Сафронов, – знакомим их с причинами возникновение пожаров, прививаем элементарные навыки осторожного обращения с огнем, учим, как правильно действовать в экстренных ситуациях. Детям на конкретных примерах разъясняем опасность игр и шалостей с открытым огнем, а также при обращении с электробытовыми приборами.

Командир отделения добринской пожарно-спасательной части №18 Сергей Сергеев отметил, что огонь может быть, как другом, так и врагом. – Выйдя из повиновения, – сказал он, – огненная стихия часто превращается в страшное бедствие, называемое пожаром. При этом уничтожаются дома, животные, наносится вред жизни и здоровью человека. Пожар может произойти, где угодно, по различным причинам: это и не выключенный вовремя утюг, телевизор, непотушенная спичка, небрежно брошенный дымящийся окурок. Много пожаров бывает и по вине детей, которые играют со спичками.

Визитеры разъяснили школярам порядок действий при пожаре. Небольшой учебный видеофильм стал при этом хорошим подспорьем. В ходе беседы и преподаватели, и ребята получили исчерпывающие ответы на вопросы в области профилактики и обеспечения пожарной безопасности.