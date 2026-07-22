Пожарные выезжали девять раз

За минувшую неделю в ЕДДС поступило 282 сообщения. По службам ДДС было зарегистрировано 325 обращений.

Пожарные подразделения выезжали 9 раз. В Добринке, на улице Назаркина, при возгорании жилого дома огонь успел похозяйничать всего на одном квадратном метре. В здании почты села Дурово сгорела деревянная дверь с коробкой. Кроме этого, наши огнеборцы оказывали помощь населению в буксировке автомобиля и проверяли два сообщения о минировании районного суда, которые в итоге оказались ложными.

По оперативной сводке ОМВД зарегистрировано 157 сообщений. Произошло четыре ДТП, в двух пострадали люди. Скорая медицинская помощь обслужила 141 вызов, газовая служба для устранения неполадок выезжала 13 раз, в том числе с утечкой газа — 4. По линии электроснабжения произошло одно аварийное отключение. Четыре сообщения в ЕДДС касались водоснабжения.