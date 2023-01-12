Работники пожарной охраны ОКУ «Управление ГПСС Липецкой области», ОНД по Грязинскому, Усманскому и Добринскому району совместно с органами местного самоуправления ежедневно проводят профилактические мероприятия со всеми гражданами, но, к сожалению, не все должным образом следуют правилам пожарной безопасности.

Так, 10 января в селе Средняя Матренка произошел пожар. Сообщение на пульт пожарной охраны поступило в 05:03 утра. На место вызова незамедлительно выехали 1 отделение пожарной части №6 и 1 отделение пожарной части №10. По прибытии на место было обнаружено возгорание, горели кухня и коридор жилого дома. Пожар был потушен оперативно.

В результате проверки причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём, а именно не потушенная сигарета. В столь раннее утро, когда человек крепко спит, не всегда можно почувствовать запах гари. И потому последствия могут быть необратимыми.

Жизнь человека удалось спасти благодаря тому, что вовремя сработал автономный пожарный извещатель, который был установлен главой администрации Среднематренского сельского поселения Ниной Александровной Гущиной совместно с работниками пожарной части №6.

Срабатывающий при малейшем задымлении автономный пожарный извещатель, производя громкий звуковой сигнал, вывел хозяина дома из глубокого сна. Благодаря чему он смог вовремя выбраться из дома и сообщить о пожаре в соответствующие службы.