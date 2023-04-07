Пожароопасный сезон с сегодняшнего дня объявлен в лесах Липецкой области. Он продлится до середины осени. Это время, когда увеличивается вероятность возгорания лесов и травяной растительности, а уменьшение ущерба от лесных пожаров является одним из основных показателей федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

В этом году региональные власти усилили меры по борьбе с возможными пожарами. Эффективность мер и средств, которые принимаются в Липецкой области для предотвращения возникновения пожаров в период летнего сезона, позволяют не допустить лесных пожаров на территории лесного фонда с 2015 года.

«Со стороны региональной власти в полном объёме принимаются меры, необходимые для обеспечения пожарной безопасности в лесах. Приобретается новая техника, обеспечивается патрулирование и оперативное реагирование на возможные возгорания», о – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Объявление пожароопасного сезона не влечёт за собой каких-либо ограничений для граждан – это период проведения противопожарных мероприятий в лесу: устройства минерализованных полос, установки противопожарных аншлагов, ремонта шлагбаумов, которые закроются в случае объявления особого противопожарного режима. Также с сегодняшнего дня усиливается патрулирование в лесах. Специалисты призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и незамедлительно сообщать о любых возможных признаках возгорания по бесплатному номеру лесной пожарной охраны: 8-800-100-94-00.