В лесах Липецкой области завершён пожароопасный сезон. Он стартовал 5 апреля. Осенью из-за длительного сохранения высоких температур и отсутствия осадков вводился особый противопожарный режим. С апреля по конец октября на территориях, прилегающих к землям лесного фонда Липецкой области, ликвидированы 121 возгорание, один пожар на площади двух гектаров.

В течение всего пожароопасного сезона работники лесной охраны, лесопожарных служб и общественные инспекторы совершили 9929 патрулирований лесного фонда с целью профилактики и пресечения нарушений противопожарных правил нахождения в лесу.