Неспокойными выдались прошедшие праздники для добринских огнеборцев. Пожарные-спасатели 12 раз выезжали на оказание помощи людям. В основном это была буксировка автомобилей из кювета, так как не все водители учли резкие перепады погоды и пренебрегали правилами дорожного движения. Иногда им приходилось выезжать на вызовы по 3 раза в день.

В двух случаях пожарным пришлось бороться с огнем. Первого января, в 7.56 утра, поступило сообщение о возгорании двухквартирного деревянного жилого дома на улице Советской в Добринке. На момент прибытия брандмейстеров половина дома была объята огнем. Возникала угроза перебрасывания пламени на соседнюю часть жилища.

Огонь тушили 4 пожарных расчета. В том числе, прибывшие коллеги из ОПСП №2 п. Петровский. Чтобы не допустить распространения огня пожарным пришлось вскрыть кровлю второй части дома.

Хозяина горевшей половины жилья заранее успели вывести соседи. В результате пожара огнем полностью были уничтожены конструкции половины дома и имущество. Вторую его часть пожарным удалось отстоять. Здесь была частично повреждена кровля. Пожар удалось ликвидировать лишь к полудню. Его причина сейчас устанавливается.

А вот во втором пожаре погибла женщина 1946 г.р. Сообщение о возгорании жилого дома на улице Центральной в селе Хворостянка поступило на пульт пожарной охраны в 2.59 ночи. На момент прибытия огнеборцев (на пожар выезжали отделение ОПСП №13 ст. Хворостянка и 1 расчет 18 ПСЧ п. Добринка) уже обрушился потолок дома. Пожар удалось ликвидировать в восьмом часу утра.

Чуть ранее в доме был обнаружен труп его хозяйки. Само строение и имущество было уничтожено огнем полностью.