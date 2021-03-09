3 марта в дежурную часть ОМВД России по Грязинскому району поступило сообщение от 80-летнего гражданина.

Мужчина рассказал, что у него из дома по улице Спортивной неизвестные открыто, с применением насилия, похитили денежные средства в сумме 4000 рублей, сотовый телефон, дрель аккумуляторную, электрический технический фен, электрический лобзик и электрическую дрель.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений 37-летний и 35-летняя жители г. Грязи.

В отношении мужчины следователем вынесено ходатайство в суд об аресте.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.