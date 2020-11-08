Пожилой мужчина из Данковского района умер от коронавируса

В Липецкой области зарегистрирована семьдесят восьмая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончался 80-летний мужчина из Данковского района.
Пациент находился на стационарном лечении с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией.
В связи с имеющимися у мужчины хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонической болезнью внебольничная пневмония имела тяжёлое течение. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности констатирована смерть.