В регионе

Пожилой мужчина из Задонского района умер от коронавируса

5 часов назад
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В Липецкой области зарегистрирована шестидесятая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончался 71-летний мужчина из Задонского района.

Пациент находился на стационарном лечении с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Медицинская помощь оказывалась больному в полном объёме в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России.

Лечение осложнялось наличием у мужчины хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности констатирована смерть.

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