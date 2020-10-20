Пожилой мужчина из Задонского района умер от коронавируса

В Липецкой области зарегистрирована шестидесятая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончался 71-летний мужчина из Задонского района.

Пациент находился на стационарном лечении с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Медицинская помощь оказывалась больному в полном объёме в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России.

Лечение осложнялось наличием у мужчины хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности констатирована смерть.