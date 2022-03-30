В Липецкой области для пожилых людей стартовал новый совместный проект управления социальной политики и культуры «Культпоход». Граждане 65+ смогут бесплатно посетить выставки в музеях региона, а также отправиться на экскурсии по достопримечательностям.

Сегодня пожилых граждан принял областной краеведческий музей. Там открылась интерактивная выставка «Слепой музыкант». В экспозиции было представлено более 20 музыкальных инструментов. О каждом из них подробно рассказал старший научный сотрудник музея Алексей Овчинников, а после предложил бабушкам сыграть на шумовых. Так пожилые слушатели на время превратились в исполнителей.

Такое погружение в историю русской народной музыки пришлось пенсионерам по душе. Большинство из них впервые за долгое время оказались в музее.

— Мне сегодня все очень понравилось, — поделилась впечатлениями Клавдия Корвякова, — Такие мероприятия, конечно, нужны людям в возрасте. Мы чаще всего сидим дома. А тут такая хорошая возможность отвлечься, пообщаться, можно прийти с подругами и интересно провести время.

Проект «Культпоход» поддержали областной выставочный зал, художественный и краеведческий музеи, а также районные учреждения культуры. Сейчас разрабатывается программа экскурсионных маршрутов по достопримечательностям в районах области.

— Липецкая область — это замечательный регион с уникальными достопримечательностями. Нам точно есть, что показать. Тем более, что регион делает поступательные шаги для развития культурных пространств. И очень хочется, чтобы пожилые граждане активно включились в культурную жизнь региона, смогли общаться, получать положительные эмоции. Ведь одиночество — это самое плохое, что может быть в жизни. А ценность человеческого общения невозможно переоценить, — отметила начальник управления социальной политики Липецкой области Татьяна Андреева.

Записаться на бесплатные экскурсии и уточнить расписание выставок можно по телефону 8(4742)557100 доб. 712.