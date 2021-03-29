С 1 апреля для пенсионеров Липецкой области и жителей предпенсионного возраста стартует курс «Новые навыки в моих профессиональных планах», который поможет получить возможности для получения дохода.

Проект организован межрегиональным благотворительным фондом «САРОВ» с использованием гранта Президента Российской Федерации. Аналогичные курсы также запустят в Москве и Краснодарском крае.

Слушателей старшего поколения обучат технологиями, которые в перспективе помогут им стать самозанятыми, и навыкам для заработка на любимом деле.

Обучение происходит на смартфонах, чтобы в дальнейшем выпускники курсов всегда могли быть на связи с потенциальными клиентами. Гаджеты, необходимые для обучения, предоставит организатор курсов — межрегиональный благотворительный фонд «САРОВ».

На курсах помогут выбрать направление для своего дела и расскажут, как найти первых клиентов. Студенты «серебряного возраста» узнают, как написать объявление, которое привлечет внимание потенциальных клиентов, и на каких интернет-сервисах лучше его разместить; как правильно составить название объявления и сделать привлекательные фотографии на смартфон. Для успешного прохождения курса необходимо уверенное владение Интернетом, компьютером и смартфоном. В любом случае, базовые навыки работы со смартфоном обучающиеся получат прямо на курсе.

Записаться на очное обучение в Липецке и узнать подробную информацию можно по телефону 8 (4742) 24-28-85.