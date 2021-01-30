На фото: золотые юбиляры Раиса Тимофеевна и Василий Дмитриевич с дочерью и сыновьями.

Супруги ЖДАНОВЫ из Талицкого Чамлыка не ожидали когда-то, что шутливые письма друг к другу доведут их до золотой свадьбы

Дети и внуки Василия Дмитриевича и Раисы Тимофеевны глубоко уверены: 50 лет совместной жизни — это доказательство крепкой любви и взаимного уважения.

Как это было? Можно и фильм снять об их жизни.

Василий — молодой парень из Березнеговатки. После школы окончил Усманский сельскохозяйственный техникум полеводства системы Министерства сельского хозяйства РСФСР. 7 мая 1968 года его призвали служить в восточную Германию, город Вюнсдорф, в отдельный полк охраны штаба ГСВГ. Там он заводит дружбу с Николаем Бахтиным из Талицкого Чамлыка, потому что близкие земляки, а на таком далёком расстоянии — практически соседи.

Бахтин и рассказал другу о своей семье, о том, что на малой родине у него есть взрослая сестра Раиса. Березнеговатец не растерялся и начал вести с девушкой переписку.

Она рассказала товарищу брата, что после школы пошла работать на кирпичный завод. Потом решила сменить род деятельности и закончила в Добринке курсы кондитера, устроилась на работу в чайную.

Служба в то время занимала 2 года. Ребята, кто отлично служил, уходили в отпуск. Вот и приехали два товарища, Жданов и Бахтин, на побывку на родину.

Василий захотел познакомиться с девушкой, которой не раз отправлял письма из-за границы. После знакомства их переписка продолжилась.

Закончилась служба, и парня из Березнеговатки направили работать агрономом, а потом бригадиром в колхоз имени Нестерова. Работал вместе с Героиней Социалистического Труда Лупенко Александрой Николаевной. За самоотверженный труд В.Д. Жданов и сам получил бронзовую медаль от ВДНХ «За успехи в народном хозяйстве СССР», позже и подарок — фотоаппарат. Портрет талицкого специалиста даже украшал обложку советского журнала «Политическая информация». Не всем выпадает такая честь!

Раиса к тому времени устроилась в обувной магазин продавцом, потом работала в продовольственном магазине.

17 января 1971 года Раиса и Василий решили свои чувства узаконить. Молодые расписались в ЗАГСе, а 26 и 27 января гуляли свадьбу в Березнеговатке. В дальнейшем Талицкий Чамлык стал домом для супругов и их детей. Ровно через год, 1 января 1972 года, у Ждановых появился первенец — сын Александр. Через 4 года, 1 сентября 1976-го, родился Сергей. Есть у семьи и дочка Людмила. В девичестве — Бахтина Людмила Михайловна. Она родная дочь одного из старших братьев Раисы. К глубокому сожалению, родители Люды рано покинули этот мир, и она переехала жить в семью к своей тете. Девушка стала прекрасной помощницей вторым своим родителям, ведь была старше двоюродных братьев.

Язык не повернется назвать простыми те времена, когда люди работали с утра до ночи в колхозе, держали хозяйство и растили детей. Постоянная занятость, дети быстро взрослели, начинали помогать по дому и в огороде.

Младшие Ждановы в детстве, за которое благодарны родителям.

Родители Ждановы не забывали и о том, чтобы у детей остались хорошие воспоминания о детстве. Так они могли собраться и поехать в Москву, на прогулку по ВДНХ, или в Волгоград, посмотреть там разные достопримечательности. И дети, конечно, это не забудут никогда. Вот, что они говорят о своём безоблачном пребывании в родительском доме.

— Я никогда не чувствовала себя лишней или ненужной в семье, — утверждает Людмила, — была наравне с родными детьми моей тети. Очень хорошо помню, как нас взяли в поездку в Волгоград. Мы посетили много исторических мест, плавали на теплоходе по Волге, а в Москву поехали и привезли много апельсинов. У моего детства вот такой вкус.

— Тоже очень хорошо помню поездку в Волгоград и статую «Родина-мать», — говорит Александр. — В основном ведь у родителей одна бесконечная работа была да домашнее хозяйство. Поэтому праздники и выходные дни были по-особенному значимыми и запоминающимися. Помню, как отец взял нас с братом на рыбалку, чтобы поймать много рыбы и сварить уху. Целый день провели, держа удочку и не спуская глаз с поплавка. Рыбу поймали всего лишь одну, но уху все равно сварили.

— Я очень любил и люблю праздник Троицу, — рассказывает Сергей, — его особенно чтут у нас, потому что в этот день отмечают день села. Мама наготовит вкусной еды, пол застелен свежей травой… Хорошее время.

Интересный факт: все дети Ждановых живут в Талицком Чамлыке. Да еще на одной улице, где создали свои семьи. Когда спрашиваешь, как так получилось, отвечают, что даже вопросов не возникало о смене места жительства.

— Родная земля всегда прокормит, — отвечает старший сын Александр, у которого свое фермерское хозяйство.

Раиса и Василий Ждановы с сыном Александром.

У всех детей Василия Дмитриевича и Раисы Тимофеевны работа и жизнь связаны с землей и домашним хозяйством. Одним словом, где родились, там и сгодились.

Внуки уже выросли, только младшая внучка Маша пока еще ходит в школу. Есть у бабушки с дедушкой и правнуки. Так, правнук Тимофей учится делать первые шаги. Скоро еще ждут пополнения — правнучку.

— Что нужно для счастья людям, которые прожили в браке 50 лет? — задаём вопрос золотым юбилярам.

— Главным для нас была и остаётся семья, — отвечают Ждановы, какие продолжают держать небольшое хозяйство, чтобы внукам было что в город передать.

Сейчас, по их словам, важно для них радоваться успехам детей и внуков, успеть посмотреть, как будет расти новое поколение, и дать ещё и им все то, что могут: заботу, ласку, поддержку и любовь.

С уважением, ваши дети и их семьи.