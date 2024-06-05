В Талицком лесу прошел районный туристский слет педагогов.

В течение двух дней на большой поляне в Талицком лесу было шумно и многолюдно. Сюда приехали педагогические работники из всех школ Добринского района на очередной муниципальный туристский слет работников образования. В этом году он проходил под девизом «Мы — туристская семья».

Первые команды стали съезжаться к месту проведения турслета еще задолго до его официального открытия. Оно и понятно, нужно было найти удобное место для разбивки лагеря, обустроить кострище и место для приготовления пищи, поставить палатки. Команды педагогов полностью доказали лозунг нынешнего турслета: все работали как одна семья, помогали друг другу не только в лагере, но и во время прохождения конкурсов и полосы препятствий.

Обустроившись, команды собрались для официального открытия двухдневного туристского слета. Всех участников, стремящихся к вершинам туристского мастерства, обладающих знаниями о своем крае, заботящихся о природе, от имени главы Добринского района А.Н. Пасынкова поприветствовала его заместитель Г.М. Демидова, которая отметила, что подобные мероприятия сплачивают коллектив.

— Туристы, — сказала Галина Михайловна, — это по сути романтики, которые не боятся дальней дороги, плохой погоды и всегда с нетерпением ждут встречи с солнцем, ветром, костром и палаткой. Желаю вам с пользой провести эти два дня, получить заряд бодрости и хорошего настроения.

Свои пожелания командам педагогов также высказали заместитель начальника отдела образования Л.В. Свиридова, председатель районной профсоюзной организации работников образования О.А. Ростовцева.

Программа двухдневного слета оказалась насыщенной в физическом и творческом планах. Туристов ждали конкурсы плакатов, биваков, представления команд и, конечно, соревнования по спортивному ориентированию бегом. Во второй день педагоги-туристы участвовали в конкурсе поваров, краеведов. Спортивную часть составляли соревнования по прохождению короткой пешеходной дистанции. Главная судейская коллегия подводила как общекомандные итоги, так и выявляла победителей и призеров в личном зачете. В этом году бронзовые награды получила команда школы с. Талицкий Чамлык. Их коллеги из школы из с. Пушкино стали серебряными призерами турслета. А победу праздновали педагоги из школы №2 п. Добринка.

Команды были награждены почетными грамотами, медалями и кубками. Отметили и победителей туристского слета в личном зачете.

В конце июня в Талицком лесу пройдет областной туристский слет педагогических работников, а за ним и турслет школьников. Сборная команда педагогов будет представлять Добринский район, равно как и учащиеся школы №2 райцентра, которые на районном туристском слете также праздновали победу. Будем надеяться, что сплоченные коллективы педагогов и учащихся второй Добринской школы не подведут наш район и обязательно покажут отличный результат. Ведь дома и стены помогают…