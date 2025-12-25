Практический урок от руководителей района

В прошедший понедельник глава Добринского округа А.Н. Пасынков вместе с председателем Совета депутатов С.С. Григорьевым встретились с восьмиклассниками своей родной школы №2 п. Добринка в малом зале администрации муниципалитета.

Как рассказала учитель истории И.В. Родионова, учащиеся второй Добринской школы не первый год активно участвуют в федеральном конкурсе «История местного самоуправления моего края», который проходит в десятый раз. Он направлен на поддержку талантливых молодых граждан, активно участвующих в изучении и сохранении истории, развитии и осуществлении местного самоуправления родного края.

В прошлые годы ребята уже неоднократно становились победителями и призерами не только регионального, но и федерального уровня. В ходе конкурса, который имеет несколько номинаций, учащиеся защищают свои проекты и разработки.

Инициатором сегодняшней встречи стала Ирина Григорьева, которая в одной из номинаций готовит проект «Как я провел урок местного самоуправления». Он предусматривает встречу с руководителями округа.

Встреча прошла в формате живого диалога.

Школьники спрашивали у А.Н. Пасынкова и С.С. Григорьева об их биографии, трудовой деятельности. Восьмиклассники поднимали самые разнообразные вопросы: благоустройство общественных пространств, ремонт и строительство дорог, вопросы создания приюта для животных, освещение улиц поселка, как удержать молодежь в Добринке, какие профессии самые престижные и многое другое.

— Меня более всего радует, — подвел итог встречи Александр Пасынков, — что наша молодежь очень активная и ей не безразлична судьба малой родины, своей Добринки. Полтора часа беседы с вами пролетели незаметно. Некоторые из озвученных вопросов и пожеланий мы с Сергеем Сергеевичем примем к сведению.

А в конце встречи каждый из приглашенных получил памятные подарки с символикой Добринского округа и сладости к Новому году.