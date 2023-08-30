Практики повышения финансовой грамотности Липецкой области вошли в федеральный каталог. На портале моифинансы.рф опубликован каталог лучших региональных практик по финансовой грамотности. В этом году в нем 143 проекта из 75 регионов России. Липецкая область представлена в двух разделах.

Проект развития молодежного предпринимательства «Бизнес – вояж», который реализует управление экономического развития Липецкой области и региональный центром финансовой грамотности представлен в лучших практиках по финансовому просвещению детей и молодежи. А с проектом «Серия подскастов «Настройки безопасности» Липецкого отделения Банка России и радио «Липецк ФМ» можно познакомиться в разделе «Специальные проекты со СМИ, блогерами и в социальных сетях».

Каталог лучших региональных практик выпускается ежегодно. «Начинать знакомить с основами экономики и финансовой деятельности нужно как можно раньше – уже в начальной школе или даже в игровой форме в дошкольных учреждениях. Это поможет заложить задатки предпринимательской инициативы, а также подготовит к взрослой жизни, где с процессами, связанными с банковскими платежами, налогами и прочим, приходится сталкивать всем», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.