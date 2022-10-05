Управление экономического развития Липецкой области стало дважды победителем конкурса «Практики и инициативы доказательного подхода к принятию управленческих решений» – 2022, проводимого Счетной палатой РФ.

Лучшей в номинации «Анализ проблем» признана практика регионального управления по анализу зарплат в сфере образования. Данная методика позволила определить категории работников с низким уровнем оплаты труда и выявить резервы для ее повышения.

Вторая победа – в номинации «Прогнозирование и перспективная оценка». Высший бал удалось получить за доказательство нецелесообразности реформы по замене льгот по оплате ЖКУ фиксированной выплатой отдельным категориям граждан. Эксперты доказали ее несправедливость по отношению ко всем льготникам.

В этом году на конкурс было подано более 80 заявок от 64 команд государственных и муниципальных служащих со всей страны. Наша область представила 10 практик. В сравнении с другими регионами это рекордное количество заявок.