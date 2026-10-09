Практикум по кибербезопасности прошел в Липецкой области

В липецком кампусе «Школы 21» прошел практикум по кибербезопасности «Попробуй кибербез на вкус». В нем участвовоали больше 30 специалистов крупных ИТ-организаций и государственных структур Липецкой, Тамбовской и Воронежской областей.

Участникам показали реальные кейсы атак и новые решения для защиты инфраструктуры. Практическую часть специалисты выполняли на межсетевом экране нового поколения.

Программа практикума включала: обзор актуальных вопросов информационной безопасности в 2026 году; разбор уязвимостей, найденных при пентестах в организациях и на предприятиях Липецкой области; демонстрацию PT Dephaze от «Аксофт» — системы автопентеста, которая непрерывно оценивает защищённость меняющейся инфраструктуры; рассказ о комплексной защите с помощью PT Email Security и MaxPatrol Endpoint Security — от почтового канала до рабочих станций; лабораторную работу по PT NGFW под руководством экспертов компании «ТризТех».

Формат практикума позволил ИТ- и ИБ-специалистам региона проверить современные средства защиты в деле и обменяться опытом.

«Липецкая область уверенно держится в лидерах по цифровой зрелости. Для повышения качества жизни населения мы внедряем электронные сервисы практически во все сферы. Разумеется, это требует обеспечения высокой киберзащиты. Имеющиеся у наших партнёров наработки и инструменты позволят защитить граждан от мошенников, предотвратить вред, который кибератаки могут нанести бизнесу и населению, и в целом повысить уровень качества внедряемых нами цифровых сервисов», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.