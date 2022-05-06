Праправнучка легендарного ученого, естествоиспытателя, общественного деятеля, сотрудница Государственного Эрмитажа Ольга Семёнова-Тян-Шанская посетила Центральную городскую библиотеку имени Сергея Есенина. «Библиотеки Липецка не просто существуют, они живут и развиваются. Это не может не радовать», – так гостья оценила все увиденное и приятно ее удивившее.

Сотрудницу одного из крупнейших музеев мира порадовала экспозиция, посвященная жизни и творчеству Сергея Есенина, которую собрал липчанин Валентин Синельников, а его родственники после смерти Валентина Ивановича передали на хранение в Есенинку. «Здесь немного подлинников, но тем они ценнее. Например, сборник стихов Есенина, изданный в оккупированной Одессе, или поэма «Анна Снегина» в миниатюрной книге, переведенная на польский язык. От каждого из экспонатов веет теплом и любовью людей, которые собрали и сохранили все это», – отметила Ольга Семёнова-Тян-Шанская.

Праправнучка ученого побывала и в музее редкой книги, где в числе прочего хранится Википедия начала прошлого столетия – полное издание Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, а также уникальное для Липецка «Евангелие», изданное Киево-Печерской лаврой в 1900-м году. Гостью провели по залам Есенинки, где сегодня уже начались работы по трансформации библиотеки в модельную. Она ознакомилась с фондами, зашла в зал литературы нон-фикшн. Увидев арт-холл, где проходит большинство мероприятий Есенинки, Ольга Семёнова-Тян-Шанская назвала его находкой и пообещала посетить Арт-тусовку. «Так много пространства и света! Прекрасное место для экспозиций, встреч. Особенно здорово, что здесь ребята могут в непринужденной обстановке полистать книгу, ведь такие красивые издания на полках стоят. На мой взгляд, отличная находка, позволяющая приобщать молодое поколение к чтению и культуре в целом».

Ольга Семёнова-Тян-Шанская посетила Липецк в рамках подготовки к юбилею со дня рождения своего легендарного предка, который широко празднуется в нашем регионе. Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский родился 195 лет назад в деревне Рязанка Урусовского сельсовета Чаплыгинского района Липецкой области. «Родовая усадьба Семёновых – место историческое и живописное. Рязанка должна стать точкой притяжения туристов, чтобы люди приезжали на экскурсии не только в музей Семёнова-Тян-Шанского, но и хотели посетить соседние территории нашего региона. В объявленный Президентом страны Год культурного наследия народов России жителям Липецкой области есть что показать гостям», – подчеркнул руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.