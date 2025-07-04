Правила дорожного движения напомнили воспитанникам детских садов Липецкой области

Специальные занятия, посвящённые правилам дорожного движения проводят в течение года воспитатели детского сада «Малыш» в селе Красное. Регулярно проводятся занятия под девизом «Всем ребятам нужно знать, как по улице шагать!». Малышей не только информируют об азах дорожной безопасности, но и приучают к правильному поведению на дорогах в различные времена года. Все обучающие занятия проводятся в игровой форме, отмечают в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

Так, детям напоминают, что и летом, и зимой выходя на проезжую часть, необходимо взять взрослого за руку. Нельзя играть близи магистралей. В тёмное время суток на одежде обязательно носить световозвращающие элементы. А в машине можно ездить только в специальном кресле.

«Безопасность на дорогах — это наша общая ответственность. Очень важно, чтобы с самого раннего возраста ребята знали и соблюдали правила дорожного движения. Культура безопасного поведения на дорогах сохранит жизни и здоровье наших детей», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.