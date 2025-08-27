Правила подтверждения основного вида экономической деятельности для работодателей Липецкой области упростят с 1 сентября

С 1 сентября меняются правила подтверждения основного вида экономической деятельности для работодателей Липецкой области. Тариф будет определяться на основе данных из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об основном виде деятельности по состоянию на 15 апреля этого года.

Страхователи Липецкой области ежегодно уплачивают страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний исходя из страхового тарифа, который устанавливает региональное отделение Социального фонда. Тариф взносов зависит от класса профессионального риска, которому соответствует основной вид деятельности организации. Сейчас они обязаны ежегодно предоставлять в отделение липецкого Соцфонда документы для подтверждения основного вида деятельности. После этого организации устанавливается индивидуальный тариф страховых взносов, который соответствует уровню её профессионального риска.

С 1 сентября правила станут проще. Подтверждать основной вид экономической деятельности работодателям не придется. Если основной вид деятельности изменился, СФР до 1 мая уведомит страхователя об установленном ему с начала года размере страхового тарифа.

По всем вопросам проконсультируют на горячей линии для страхователей — 8 (4742) 42-92-73, режим работы — с пн. по чт. с 8:30 до 17:30 пт. с 8:30 до 16:30.