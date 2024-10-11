Правительство Липецкой области, Росреестр и ППК «Роскадастр» объединяют усилия для развития региона. Соответствующее соглашение было подписано в ходе рабочей встречи губернатора Липецкой области Игоря Артамонова с заместителем руководителя Росреестра Татьяной Громовой и заместителем директора ППК «Роскадастр» Александром Кузнецовым.

Целью соглашения является оказание содействия Правительству Липецкой области по формированию полного и точного реестра недвижимости, а также вовлечению объектов недвижимости в экономический оборот.

«Липецкая область и Росреестр успешно взаимодействуют по многим вопросам. Данное соглашение направлено на повышение инвестиционного потенциала региона и эффективности использования имущественного ресурса. Это даст новые возможности для социально-экономического развития Липецкой области», – отметил Игорь Артамонов.

Более подробно реализацию проекта обсудили на рабочем совещании в правительстве региона под председательством заместителя губернатора Липецкой области Сергея Курбатова и заместителя руководителя Росреестра Татьяны Громовой.

«В соответствии с перечнем поручений Президента России регионам необходимо до 1 января 2027 года завершить работы по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости. Наша взаимодействие в рамках пилотного проекта позитивно скажется на экономических процессах и повышении качества жизни граждан», – подчеркнула Татьяна Громова.

Специалисты команды Большого Росреестра проведут в регионе комплексные кадастровые работы с подробным описанием объектов недвижимости, расположенных в пределах того или иного кадастрового квартала, от установления их точных границ до получения сведений об их правообладателях – всё это будет способствовать наполнению Единого государственного реестра недвижимости полными и точными сведениями.