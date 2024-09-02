С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности поздравили правительство Липецкой области и областной Совет депутатов.

«Ваша работа напрямую связана с самым дорогим, что есть у каждого человека — теплом и уютом дома, — говорится в поздравлении. — Именно вы каждый день своим трудом помогаете делать быт жителей области комфортнее. Спасибо вам за вашу ответственность и вдумчивый подход к такому непростому и важному делу.

Уровень газификации в нашем регионе почти стопроцентный. Благодаря программе догазификации важный ресурс поступает в дома все большего количества липчан. Уже более 7,7 тысячи домовладений подключены к природному газу, а за три года действия программы догазификации заключено и исполнено 8,4 тысячи договоров».

Руководство региона пожелало всем, кто связал свою жизнь с нефтяной и газовой отраслями, здоровья, успехов в работе и новых профессиональных достижений, а также поблагодарили за труд и преданность делу.