Сотрудников железных дорог с их профессиональным праздником поздравили правительство Липецкой области и областной Совет депутатов.«Этот праздник объединяет огромное количество людей самых разных профессий, — говорится в поздравлении. — От вашего круглосуточного и кропотливого труда зависят безопасность пассажиров, точность перевозок, экономика нашей большой страны. Железные дороги стали неотъемлемой частью России, ее истории, промышленности.

Сеть железных дорог на территории нынешней Липецкой области начала развиваться еще в XIX веке. В Липецке станция появилась благодаря курорту минеральных вод, ежедневно на железнодорожный вокзал прибывали поезда с отдыхающими. Сегодня длина железнодорожных путей в регионе — более полутора тысяч километров, в отрасли трудятся 4542 человека. По итогам I квартала 2024 года коллектив Юго-Восточной железной дороги, куда входят и липчане, занял первое место на сети железных дорог Российской Федерации.

За первую половину 2024 года погрузка на железной дороге в Липецкой области составила более 12 млн т грузов, здесь перевезли 761 тысячу пассажиров. Железными дорогами пользуются все больше липчан, их количество постоянно растет. А услуги, вокзалы, поезда совершенствуются. В прошлом году отремонтирован фасад здания железнодорожного вокзала в Липецке, капитально отремонтирована привокзальная площадь. Развивается стартовавший в 2022 году проект «Соединяя Черноземье». Появились поезда «Воронеж – Липецк – Воронеж», а с весны 2024 года маршрут продлен до Ельца. Пассажирам предлагается тур выходного дня «Липецкие истории» или «Липецк, воды и заводы». В 2024 году организованы рейсы круизного туристического поезда «Две губернии». Это возможность за выходные совершить путешествие из Москвы в Липецкую и Воронежскую области, с посещением центра Липецка и знаменитой Кудыкиной горы».

Всех работников железных дорог, а также ветеранов отрасли правительство Липецкой области и областной Совет депутатов поблагодарили за труд и преданность профессии. Пожелали успешных рейсов и путей к новым вершинам, здоровья, удачи и благополучия.