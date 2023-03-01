Укрепление двусторонних экономических связей с российскими регионами обсуждалось на встрече начальника управления инвестиций и инноваций Липецкой области Евгении Локтионовой и побывавшего в эти дни с деловым визитом в регионе члена правления Совместной ирано-российской торговой палаты Саида Джалали-фара. В том числе говорилось, что губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в минувшем году стал председателем общего собрания членов Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный федеральный округ».

В ходе диалога правительство Липецкой области выступило с инициативой организовать бизнес-миссию представителей 18 регионов ЦФО в Исламскую Республику Иран и ответную бизнес-миссию иранских предпринимателей в Российскую Федерацию. «Я привык работать на результат. Убежден, что каждая встреча, которую мы проводим сейчас, должна приносить практическую экономическую выгоду для обеих сторон и служить задачам повышения эффективности работы компаний. Со своей стороны я готов делать все возможное для того, чтобы такие контакты между Липецкой областью и Ираном постоянно росли и приобретали форму конкретных деловых взаимосвязей», – отметил господин Саид Джалали-фар.

Кроме того, он посетил особую экономическую зону «Липецк», где встретился с генеральным директором Александром Базаевым, руководителями компаний-резидентов, которые заинтересованы в сотрудничестве, а также ознакомился с инженерной инфраструктурой промышленной площадки в Грязинском районе.