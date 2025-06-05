Правительство Липецкой области признано лидером в реализации человекоцентричных практик управления

Управленческие практики правительства Липецкой области оценили на профессиональном форуме «HREXPO», который проводился в кластере «Ломоносов» МГУ. Команда управления государственной службы и кадровой работы (УГСКР) удостоилась первого места в номинации «Стратегия» за внедрение многомодульной программы повышения благополучия государственных служащих. Она направлена на поддержку эмоционального, психологического и физического здоровья сотрудников, а также на их профессиональное развитие и сохранение ресурсного состояния.

В УГСКР отметили, что такие инициативы укрепляют клиентоцентричный подход в работе с персоналом и способствуют повышению качества государственного менеджмента.

«Бесспорно, забота о команде — это основа эффективного управления. Мы стремимся создавать условия, в которых каждый сотрудник чувствует поддержку, может развиваться и вносить максимальный вклад в развитие региона. Эта награда — подтверждение правильности выбранного курса», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.