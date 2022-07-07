Названы лучшие проекты форума информационной безопасности «Инфофорум-Сочи». Организатором выступила Ассоциация «Инфофорум» при поддержке Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции и аппарата Совета Безопасности Российской Федерации.

Проект Правительства Липецкой области «Создание ведомственного Центра мониторинга и реагирования на компьютерные инциденты» стал лучшим в номинации «Перспективный и масштабируемый региональный проект в области построения комфортной и защищенной информационной среды». Проведенная работа позволила внедрить непрерывный контроль и мониторинг за событиями информационной безопасности в организации, оперативное выявление компьютерных инцидентов, снизить риски информационной безопасности, упорядочить поток информационных событий от различных источников (домен AD DS, антивирус, системы IDS и прочее), предотвратить утечку информации ограниченного доступа. Создание ведомственного Центра позволило сэкономить бюджетные средства по сравнению с арендой коммерческого SOC.

«Инфофорум-Сочи» – один из самых популярных среди руководителей и специалистов этой сферы. Он проводится с 2014 года и является неотъемлемой частью национального форума информационной безопасности «Инфофорум», который включает в себя целый ряд ежегодных мероприятий, посвященных различным аспектам информационной безопасности.