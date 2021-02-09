Действующий в России временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлевается до 1 октября 2021 года. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы. Все необходимые документы теперь поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации также решается без их личного обращения.

Кроме того, по поручению Президента Владимира Путина отдельным постановлением внесены изменения в этот упрощённый порядок. Они позволят гражданам, которые оформляют инвалидность впервые, избежать дополнительных обследований. Такое поручение дал Президент, сообщается на сайте Правительства.