Правительство РФ утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий. Сумма единовременной выплаты дифференцирована в зависимости от степени тяжести ранения по всем категориям боевых увечий и травм, полученных военнослужащими при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Постановление об этом подписано.

Дифференциация выплат позволит оказать существенную поддержку военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы. Согласно постановлению, в этом случае полагается единовременная выплата в 3 млн рублей. Военнослужащим с легкими ранениями установлена выплата в 1 млн рублей. В случае иных травм выплата составит 100 тыс. рублей.