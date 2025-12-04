Правительство РФ выделит Липецкой области 18 млн рублей на развитие геномной селекции в животноводстве

Липецкая область вошла в число более чем 30 регионов страны, которые до конца года получат федеральную поддержку на внедрение передовых геномных технологий в племенном животноводстве, сообщает региональное министерство сельского хозяйства. Общий объем финансирования программы составляет 264,5 млн рублей, из которых 18 млн рублей будут направлены в Липецкую область.

Средства выделяются в рамках возмещения части затрат сельхозпроизводителей на реализацию мероприятий по развитию геномной селекции. Это значительный шаг в повышении конкурентоспособности липецкого животноводства.

«На территории области успешно работают более 30 сельскохозяйственных предприятий молочного направления, десять из которых имеют статус племенных репродукторов и заводов. Для них внедрение геномной селекции – это переход на качественно новый уровень работы, — прокомментировала министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова. — Государственная поддержка позволит нашим передовым хозяйствам активнее внедрять инновации, что в итоге укрепит генетический потенциал всего поголовья региона».

Мероприятия по развитию геномной селекции подразумевают проведение молекулярной генетической экспертизы племенного молодняка крупного рогатого скота. Она позволяет получить информацию о достоверности происхождения племенного молодняка и отсутствии у животных генетически обусловленных заболеваний, а также определять их племенную ценность.

«Сегодня конкурентоспособность животноводства определяется не только объемами, но и технологиями. Генетика — это ключ к повышению продуктивности, здоровья животных и, как следствие, к росту экономики наших сельхозпредприятий. Мы создаем прочную научную основу для того, чтобы липецкая племенная продукция была эталонной, а регион укреплял свои позиции как один из флагманов продовольственной безопасности страны», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.