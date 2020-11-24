Правительство РФ выделит Липецкой области 750 млн рублей на стабилизацию бюджета

Липецкая область получит от Правительства России 750 млн рублей. Решено поддержать регион, бюджет которого, как заявил недавно руководитель области Игорь Артамонов, недополучит в этом году из-за пандемии около 5 млрд рублей.

В целом 39 российским регионам из федерального центра направят 80 млрд рублей на поддержку стабильности бюджетных систем, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Деньги выделят из резервного фонда правительства. Распоряжение об этом, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте Правительства РФ. Средства помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением COVID-19.

В 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено более 200 млрд рублей. Предусмотреть дополнительную помощь поручил Президент России Владимир Путин. Приоритетное внимание требовалось уделить территориям с высокими темпами роста инвестиционных расходов.