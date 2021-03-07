Родителям, получившим сертификат на материнский капитал, станет проще использовать его средства для улучшения жилищных условий. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Изменения коснутся случаев, когда средства маткапитала направляются на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома. Теперь для этого больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ. Гражданам будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нём дом находятся в их собственности.

С 15 апреля 2020 года сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке – после рождения ребёнка документ автоматически приходит матери в личный кабинет на портале госуслуг.

С 2021 года размер маткапитала увеличен до 483 882 рублей на первого ребёнка и 639 432 рублей – на второго. Эти деньги можно направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить маткапитал на ежемесячные выплаты на второго ребёнка до тех пор, пока ему не исполнится трёх лет.