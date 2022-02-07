Несовершеннолетние граждане смогут стать пользователями единого портала госуслуг. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Подростки старше 14 лет смогут зарегистрироваться на портале самостоятельно. Для этого им понадобится указать свой СНИЛС, паспортные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Зарегистрировать детей младше 14 лет смогут их родители, если у них есть учётная запись на портале.

Решение упростит доступ школьников к цифровым ресурсам. Теперь они смогут пользоваться сервисами через личную учётную запись, например, чтобы зайти в свой электронный дневник и посмотреть оценки, узнать домашнее задание, получить информацию о поступлении в учебное заведение.

«Это важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций и сбора необходимых документов», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 7 февраля.

Глава Правительства напомнил, что портал госуслуг создан для того, чтобы гражданам было проще общаться с госорганами, быстро и эффективно решать свои повседневные вопросы.