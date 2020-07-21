Правительство выделит Липецкой области средства, чтобы ускорить строительство жилья. Они пойдут на обустройство инфраструктуры

Правительство России выделяет более 6 млрд рублей на программы развития строительства жилья в 20 регионах страны, сообщает ТАСС. В их числе – Липецкая область.

Правительство поможет регионам ускорить строительство жилья, направив 6 млрд рублей на обустройство инфраструктуры. Соответствующие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин”. Субсидии выделяются в рамках государственной программы “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации”.

“Средства пойдут на проведение теплосетей, водопровода, канализации, на строительство дорог, детских садов и школ, – отметили в правительстве. – Это ускорит сроки завершения работ и поможет ввести в эксплуатацию около 600 тыс. кв. м жилья”.

Средства получат 20 регионов, в том числе республики Татарстан, Якутия, Хакасия, Удмуртия, Крым, Марий Эл, Чечня, Ханты-Мансийский автономный округ, Брянская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Иркутская и Новосибирская области.

Минстрою поручено контролировать целевое расходование средств и представить доклад в правительство до 1 февраля 2021 года.