Правительство выделит Липецкой области средства на программы по развитию жилищного строительства

Правительство поможет регионам ускорить строительство жилья. На обустройство необходимой для этого инфраструктуры направят более 902 млн рублей. Это решение поможет ввести в эксплуатацию 132 тыс. кв. м жилья. Проект распоряжения рассмотрен на заседании Правительства 22 октября.

Деньги пойдут на прокладку инженерный сетей, строительство дорог, детских садов и школ. Всё это необходимо для комфортной жизни граждан, купивших или получивших квартиры в новых домах.

Финансирование получат семь регионов. Это Ингушетия, Северная Осетия, Чечня, Волгоградская, Липецкая, Самарская и Свердловская области.

Правительство не первый раз помогает регионам в обустройстве инфраструктуры. В июле 2020 года на эти цели было выделено более 6 млрд рублей. Тогда финансирование получили 20 субъектов: Татарстан, Якутия, Хакасия, Удмуртия, Крым, Марий Эл, Чечня, Югра, Брянская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Иркутская и Новосибирская области.

Средства выделяются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».